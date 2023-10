Un progettista meccanico per B&B Silo Systems

B&B Silo Systems di San Giovanni d’Ostellato (Ferrara) è alla ricerca di un progettista meccanico macchine automatichedisegnatore Cad 3D tra junior e senior da formare. Le mansioni delle figure richieste sono quelle di disegnare le strutture dei prodotti ed i relativi particolari con l’ausilio delle tecnologie informatiche (sistemi CAD-CAM), leggere, interpretare, realizzare e modificare (in tradizionale e su tecniche CAD) i disegni complessivi e quelli di dettaglio dei particolari, curare e verificare la complessiva fattibilità tecnica della struttura meccanica del prodotto. La risorsa dovrà avere cura e verificare la fattibilità tecnica dei particolari che costituiscono il prodotto, oltre ad ottimizzare e ingegnerizzare la costruibilità del prodotto in collaborazione con la produzione. Inoltre, dovrà collaborare con la direzione tecnica, acquisti e direzione di produzione per l’identificazione delle migliori soluzioni tecniche. È richiesto il diploma meccanico e che abiti vicino all’azienda a non più di 20-25 chilometri.