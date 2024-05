Una pedalata alla scoperta dei luoghi del Guercino

Nei giorni scorsi una quindicina di persone ha preso parte alla prima delle due pedalate del ‘Guercino in bicicletta’, iniziativa proposta dall’associazione Pedalalenta – Fiab nell’ambito dell’evento ‘I sabati del Guercino’ e legata agli eventi collaterali del Giro d’Italia. "Partiti da piazza del Guercino, nel primo pomeriggio di sabato, sotto un bel sole di maggio e con il prezioso e competente accompagnamento di Elena Bastelli dell’ufficio Cultura del Comune – dice Alessandro Napoli di Pedalalenta – i partecipanti hanno pedalato lungo un percorso visitando alcuni dei luoghi più importanti e significativi del celebre pittore centese come lo Studio Accademia del Nudo, casa in cui è vissuto, nonché i luoghi dove sono conservate le sue opere cioè la chiesa di Corporeno e quella di Renazzo". Pedalata che ha unito sport, cultura e promozione del territorio. "Non sono mancate altre peculiarità quali il luogo dove è caduta la meteorite di Renazzo e la casa natale di Lamborghini" conclude Bastelli.