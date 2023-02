Un’idea green in piazza Ariostea. Con m’illumino di meno

Anche Ferrara si illumina di meno. Oggi, in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili anche Ferrara si illuminerà di meno in piazza Ariostea con tante iniziative sportive che fanno comunità. La manifestazione in collaborazione con Fiab Ferrara, Uisp e Corriferrara e con il patrocinio del Comune. "Questa iniziativa unisce amministrazione comunale e diverse associazioni del territorio verso un obiettivo condiviso – dice l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni –. La scelta di spegnere simbolicamente le luci dei nostri monumenti oggi non è casuale, ricorre l’anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Come amministrazione comunale siamo impegnati su diversi fronti a favore dell’ambiente". Questo il programma. Alle 17 un corteo di biciclette organizzato da Fiab Ferrara partirà dal Punto Bici in Porta Paola per raggiungere, attraverso il percorso ciclabile del sottomura, piazza Ariostea che per l’occasione verrà ‘spenta’ dalle 18 alle 20. Dalle 18 la piazza verrà animata all’interno del suo anello da una serie di attività sportive. Tra queste, una partita di pallavolo con palla luminosa, una dimostrazione di pattinaggio su rotelle a cura di Ferrara Hockey e una esibizione di danza con Uisp Ferrara. Inoltre un allenamento di Running School a cura di CorriFerrara porterà un gruppo di corridori dalla sede dell’associazione fino alla piazza dopo aver percorso parte della cinta muraria. Dalle 19 infine, ritrovo presso l’associazione Nuova Terraviva dove sarà possibile consumare un aperitivo a lume di candela e al contempo dialogare con alcuni rappresentanti del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e del circolo locale di Legambiente il Raggio Verde sui sistemi di fotovoltaico e produzione di energia in comunità da fonti rinnovabili.