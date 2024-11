Varie tecniche di pittura in mostra a Belriguardo

Apre il 9 novembre alle 16 a Voghiera la mostra di Ezio Pannitteri. Le opere dell’artista saranno in visione fino al 1° dicembre negli spazi della delizia estense di Belriguardo. La mostra si deve alla Pro Loco e al patrocinio del Comune. Ezio Pannitteri ha 57 anni, si è diplomato al "Dossi" di Ferrara nel 1985, dal 1988 al 1996 ha collaborato nel settore del restauro e doratura, contribuendo al restauro di opere importanti quali la cappella di San Maurelio all’interno della chiesa di San Giorgio a Ferrara, il monumento di Garibaldi a Ferrara, lapidi marmorei e soffitti a cassettoni nella ex Cassa di Risparmio di Ferrara. Dopo il diploma ha cominciato a coltivare la passione per la pittura e il disegno, utilizzando le più varie tecniche, che vanno dalla matita alla pittura a olio su tela. Una mostra piena di contenuti da non perdere per gli appassionati del genere.