Verifiche alla scuola di via Caiazzo. L’attività riprenderà regolarmente

Sono terminate le verifiche strumentali sui solai del primo piano del plesso scolastico di via Caiazzo a Porto Garibaldi, interessati dall’allagamento involontario dello scorso agosto. L’allagamento era stato provocato dalla mancata chiusura di un rubinetto del servizio igienico al primo piano dell’istituto, rimasto aperto durante le operazioni di manutenzione in vista della riapertura scolastica.

"Gli esiti delle indagini sono negativi – fanno sapere dall’Amministrazione comunale di Comacchio, in una nota –. Le strutture non hanno problemi, risultano solo bagnate. Si procederà con la realizzazione di un controsoffitto ligneo provvisorio in settimana, in attesa di fare il nuovo controsoffitto definitivo durante le festività natalizie. Sussistono, pertanto, preso atto anche delle già eseguite riparazioni dell’impianto elettrico, le condizioni per la ripresa regolare delle attività didattiche".

Dunque, l’amministrazione comunale rassicura che la scuola primaria di via Caiazzo aprirà regolarmente per l’avvio del nuovo anno scolastico.