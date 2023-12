Via al conto alla rovescia: "Il Castello si incendierà davanti a 30mila persone"

A Capodanno ritorna il fascino dell’incendio del Castello, tra musica anni ’90 e cena di gala. Un evento che rappresenta quello più amato dai ferraresi, giunto alla 24esima edizione, ripreso lo scorso anno dopo i due anni di forzato stop per la pandemia. Una sinergia tra enti pubblico e privati, oltre agli sponsor. L’evento dell’anno per tutta Ferrara e di grande richiamo anche a livello nazionale, promosso a patrocinato da Comune, Provincia, Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e Ferrara Tua. Il tutto organizzato da Ferrara Expo Srl, importanti i contributi del Gruppo Hera (main sponsor) e dal gruppo Ghedini Automobili e Punto E.On.

I dettagli sono stati presentati dall’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini, assieme ad Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio e Milvia Mingozzi, membro del Cda Hera. "Confermiamo questa importante iniziativa – così Fornasini – che rende attrattiva e bella la città per il Capodanno, che ogni anno richiama migliaia di persone tra turisti e ferraresi. Proseguiamo un lavoro costante a favore del turismo e promozione. Ringraziamo tutti i soggetti che a vario titolo stanno prendendo parte a questo lavoro, con grandissimo impegno e spirito collaborativo, tra cui i molti operatori turistici e commerciali". Si inizierà alle 20 con un’elegante cena di gala nella splendida cornice del Ridotto del Comunale, con musica dal vivo, che registra già il tutto esaurito. "Per il terzo anno consecutivo – sottolinea Andrea Moretti – abbiamo l’onore e onere di gestire ed organizzare l’evento più aggregante per la città. Questo appuntamento richiede uno sforzo organizzativo importante, finalizzato a garantire la possibilità a trenta mila persone di festeggiare assieme il Capodanno in sicurezza, godendosi lo spettacolo pirotecnico allestito sul monumento principale della città". Il 31 dicembre l’attenzione, quindi, sarà tutta sul Castello.

Nel dettaglio si parte alle 22 con un Dj set ‘aspettando il capodanno’, poi alle 23 un’anteprima del noto show musicale e intrattenimento ‘Voglio tornare negli anni ‘90’, e alle 23.55 il conto alla rovescia che accoglierà il 2024 con l’atteso spettacolo piromusicale a cura di Martarello Group. Al termine si ritornerà a ballare in tutta la piazza fino alle 2 del primo gennaio. "La cultura, la conoscenza, le arti – aggiunge Paolo Govoni –, anche in tempi così difficili come quelli che attraversiamo, si confermano irrinunciabili punti di riferimento. E, ancora una volta, l’incendio al Castello offrirà occasioni d’incontro, di riflessione, di gioia e la possibilità per chiunque lo vorrà di conoscere la storia, visitare le bellezze, apprezzare i sapori del nostro territorio". La conclusione è affidata a Milvia Mingozzi: "Per noi come Gruppo Hera è motivo di orgoglio partecipare ad uno degli eventi di Capodanno più prestigiosi a livello nazionale, ovvero, il tradizionale incendio del Castello, che ogni anno attira in centro tanti cittadini e turisti".