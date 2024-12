Visite mediche di domenica? A Ferrara si può, ecco il programma

Ferrara, 2 dicembre 2024 – Continuano le “Domeniche della specialistica” a Ferrara, una strategia dell’Ausl per per ridurre i tempi di attesa. In questo modo, i pazienti possono prenotare prestazioni sanitarie specialistiche anche nel giorno del riposo per eccellenza.

L’iniziativa, che si fermerà per soltanto la festa dell’Immacolata (8 dicembre) proseguirà invece per le tre successive domeniche di dicembre, 15, 22 e 29.

Le visite di domenica 15 e 22 si potranno prenotare già da mercoledì 4 dicembre fino ad esaurimento, tramite il fascicolo sanitario elettronico e con gli altri consueti canali (cup telefonico, farmacie, cupweb) da chi è in possesso dell’impegnativa medica, ma anche da parte di coloro che hanno già un appuntamento e vogliono anticiparlo.

Le prestazioni previste per il 29 dicembre invece, si potranno prenotare dal venerdì 6 dicembre.

La domenica della specialistica del 15 dicembre

Le prestazioni di domenica 15 dicembre:

visita chirurgica-urologica

visita dermatologica

visita oculistica

visita cardiologica

Domenica della specialistica del 22 dicembre

Le prestazioni di domenica 22 dicembre:

visita geriatrica

visita oculistica

visita gastroenterologica

prestazioni di ecodopler (medicina interna)

prestazioni di endoscopia ( gastroscopia e colonscopia)

Domenica della specialistica del 29 dicembre

La prestazione di domenica 29 dicembre:

visita oculistica

Le strutture sanitarie aderenti

Le strutture sanitarie che svolgeranno attività di specialistica nelle varie domeniche saranno gli Ospedali di Cona, Cento e la Casa della Comunità Cittadella S. Rocco (settore 19, con accesso da Corso Giovecca-Guardiania, lo stesso da cui si accede al Cau).