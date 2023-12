"Vm, il 21 incontro con Stellantis". L’annuncio dell’assessore Colla

CENTO

"Condividiamo l’obiettivo di raggiungere un accordo di sviluppo con Stellantis. Però, considerate le risorse pubbliche così importanti, occorre prima di tutto avere una strategia sulla politica industriale dell’automotive nel nostro Paese. Strategia che deve tener conto dello sviluppo e della tenuta di tutti i siti produttivi e della relativa occupazione, che deve essere di qualità, degli investimenti strutturali in ricerca e sviluppo e che preveda un piano di sostegno alla transizione e riconversione delle filiere della componentistica nel settore dell’automotive e in generale della mobilità’". A parlare sul futuro del gruppo industriale che ha una delle sue sedi importanti a Cento, è l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla (foto), al termine dell’incontro, che mercoledì sera sera si è tenuto a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, sui siti automobilistici Stellantis e filiera dell’indotto dell’automotive in Italia. Nel Paese, le risorse pubbliche oggi disponibili consistono in 6 miliardi per l’automotive, da utilizzare entro il 2030 per raggiungere anche gli obiettivi green, 13 miliardi legati al Pnrr e 2,5 miliardi stanziati per contratti di sviluppo. In Emilia-Romagna gli stabilimenti interessati sono quelli di Maserati a Modena e VM a Cento. Per lo stabilimento ferrarese il prossimo 21 dicembre riprenderà il confronto col gruppo dirigente Stellantis. Il tavolo ministeriale diventa permanente e sarà supportato da cinque gruppi tecnici di lavoro. I gruppi si occuperanno di analisi di mercato e dei volumi per definire una strategia, ma anche di come utilizzare le risorse pubbliche. Durante l’incontro, Stellantis ha confermato l’obiettivo, condiviso da tutti i soggetti presenti, di produrre un milione di veicoli in Italia entro qualche anno. "I numeri sono importanti - ha aggiunto Colla - ma anche la qualificazione di questi numeri è rilevante e legata sia al grande cambiamento delle nuove piattaforme nella componentistica, che ai temi della sostenibilità"’. All’incontro, convocato e presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, hanno partecipato la sottosegretaria Fausta Bergamotto, i dirigenti Stellantis, i rappresentanti delle Regioni sede di stabilimenti dell’azienda.