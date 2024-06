‘What a wonderful world’ in scena. I talenti del teatro sono da Oscar

Una settimana a teatro con Cpa e Scuola Vancini. Cinque spettacoli, 140 allievi e 500 spettatori: successo per i saggi di fine anno. Settimana intensa per gli allievi del Centro preformazione attoriale (Cpa) di Ferrara che alla sala Estense hanno messo in scena ‘Dicono tutti così’, “Generazione H” e ‘What a wonderful world’, tre spettacoli diversi che hanno coinvolto ben novanta allievi della scuola. Spazio anche ai giovanissimi del corso junior. Al termine delle rappresentazioni, andate in scena sotto la supervisione di Massimo Malucelli, docente e direttore artistico del Cpa, gli allievi dell’ultimo anno del Centro preformazione attoriale hanno ricevuto il diploma. Giorni intensi anche per gli allievi della Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara che all’ex Teatro Verdi hanno portato in scena “Abc. Always be closing” e al Teatro Comunale Abbado hanno proposto “Maybe… a movie”. I due spettacoli hanno visto la partecipazione di cinquanta studenti guidati da Alessio Di Clemente, docente di acting e direttore artistico della Vancini e da Massimo Malucelli.

Ottima la risposta da parte della città agli spettacoli. Tra sala Estense, ex Teatro Verdi e Teatro Comunale Abbado ci sono stati oltre cinquecento spettatori. "Siamo felice del traguardo raggiunto. Vedere su tre palchi cittadini oltre cento ragazze e ragazzi è stato emozionante e – sottolinea Stefano Muroni, presidente della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema – ancor più emozionante è stato vedere il pubblico in sala seguire con trasporto i vari allestimenti. Un grazie sincero al Comune di Ferrara e alla Fondazione Teatro Comunale per la collaborazione". E ancora: "I nostri percorsi formativi si consolidano anno dopo anno. Ora ci prepariamo alla decima edizione della Tenda Summer School, campus internazionale di Commedia dell’Arte che si svolgerà a Villa Mensa, e a settembre ripartiremo con importanti novità".