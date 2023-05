65° Festival di Castrocaro: online il bando per partecipare

Festival di Castrocaro 2023, si parte. Se la macchina organizzativa è da tempo al lavoro, ora tocca ai cantanti prendersi la scena. Da ieri è infatti on line il regolamento per partecipare alla 65ª edizione del concorso. Chiusosi alla naturale scadenza il rapporto con Arcobaleno 3, la kermesse torna in veste totalmente rinnovata con la regia del compositore e produttore Carlo Avarello e la ‘sua’ label Isola degli Artisti, al timone delle tre prossime edizioni.

Obiettivo dichiarato dal nuovo corso è quello di avvicinare la tradizione del Festival alle nuove generazioni che con i social network stanno rivoluzionando il linguaggio della comunicazione e della musica. "Abbiamo intenzione di costruire a Castrocaro un trampolino di lancio che metta al centro i giovani talenti, la loro formazione e il loro percorso artistico – afferma Avarello, patron e direttore esecutivo del Festival –. Metteremo a disposizione la nostra esperienza nel settore per trasformare il potenziale del concorso in un format che riesca ad avvicinare i giovani, oggi sempre più presenti sul web e sui social network". Il concorso è aperto a singoli interpreti, cantautori e band; le aspiranti stelle di domani devono avere un’età compresa tra i 15 e i 36 anni.

L’iscrizione, al costo di 50 euro più Iva, può essere effettuata solo attraverso il sito ufficiale www.festivaldicastrocaro.it entro il 25 giugno.

Già definito il cronoprogramma delle rassegna 2023, che si svilupperà in tre differenti fasi, preludio alla finale di settembre in piazza d’Armi a Terra del Sole. Dapprima la produzione selezionerà i talenti che parteciperanno alle Masterclass con personalità del mondo della musica e dello showbiz e alle audizioni dal vivo curate dal team di Isola degli Artisti Academy, in programma a Castrocaro Terme e Terra del Sole nelle due sessioni del 7, 8 e 9 luglio e del 14, 15 e 16 luglio. Trenta i concorrenti che accederanno alla fase successiva, che si svolgerà il 29 luglio e che sarà decisiva per la selezione degli 8 finalisti.

Le audizioni saranno curate dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio, dalla cantautrice, musicista e polistrumentista Serena Brancale e da altre personalità rilevanti del mondo della musica. Altra grande novità dell’edizione 2023, i premi previsti per i vincitori: il primo classificato avrà l’opportunità di realizzare tre brani e un videoclip a cura e spese di Isola degli Artisti. La produzione finanzierà la realizzazione di un EP che sarà prodotto dalla label e distribuito da ADAWarner Music; un brano e un videoclip anche per il vincitore del premio della critica. Nel direttivo musicale interno del Festival sono presenti, tra gli altri, il produttore discografico Maurizio Rugginenti e il talent scout Cristian Gallana. "Intendiamo restituire a Castrocaro l’importanza che merita come Città della Musica – le parole del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi –. Il Festival Voci e Volti Nuovi rappresenta un patrimonio del territorio dal passato prestigioso, ma se vogliamo che torni ad essere un punto di riferimento nazionale dobbiamo cercare di proiettarlo nel futuro".

Francesca Miccoli