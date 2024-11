"Abito un po’ fuori, ma è comodo"

Enrico Pellizzer, 24enne di Treviso, è al secondo anno del corso magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. Non abita in centro, ma si dice soddisfatto: "Ho iniziato a cercare casa già a inizio luglio 2023 e in un paio di settimane ho trovato la soluzione che cercavo. Ho scelto una singola in una casa con altri 3 studenti, in una zona semi-periferica ma il Campus è raggiungibile a piedi o in bici. La ricerca? Su vari siti internet. In generale credo che il costo degli affitti sia adeguato alle esigenze degli universitari, ho sentito di molti studenti che si sono iscritti qui per evitare i prezzi proibitivi di altre città come Bologna o Milano".

Testi di Sergio Tomaselli