Addio a Giorgio Tassinari, una vita nel volontariato

L’intero paese di Rocca San Casciano piange la morte di Giorgio Tassinari, morto di malattia all’età di 64 anni presso l’hospice di Dovadola, una delle persone più impegnate nel mondo del volontariato, "nel cui settore lascia un vuoto incolmabile". I suoi funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’hospice di Dovadola per la chiesa di Santa Maria delle Lacrime di Rocca, dove alle 15 sarà celebrata la messa. Al termine del rito, il corteo proseguirà per il cimitero locale.

Giorgio, che in paese tutti chiamavano ‘Giorgione’, lascia la moglie Anita Casadei di Dovadola, i figli Nicolò ed Eleonora, la mamma Romana, i fratelli Fulvio e Laura, la nuora Stefania, i cognati Jonny, Cesare e Carla.

Da ragazzo Giorgio aveva iniziato a lavorare come aiuto muratore, passando poi come operaio nella Fabbri Cam e quindi come autista a Start Romagna, e infine nell’officina meccanica. Figlio di Giovanni Tassinari, detto ‘Gianì dla Drogheria’ (famoso negozio in piazza Garibaldi), Giorgio era conosciutissimo in paese per il suo continuo impegno nel mondo del volontariato, come dimostrano i manifesti funebri di condoglianze alla famiglia affissi sui muri del paese delle varie associazioni di volontariato: Pro loco, Misericordia, Rocchigiana Calcio, Chiosco, Villa Cica, Ragazzi della Rocchigiana allievi 95-96 e soprattutto rione Mercato.

Raccontano gli amici: "Nella preparazione della Festa del Falò (in programma quest’anno il 26 aprile), Giorgione era l’anima dell’organizzazione".

Quinto Cappelli