Addio a Ivan Soglia, imprenditore che fondò il Vecchiazzano calcio

Se ne è andato a 78 anni Ivan Soglia, conosciutissimo in città per l’impegno nel mondo del volontariato e in quello dello sport per la sua appassionata attività in particolare nel mondo del calcio. Insieme all’amico Giordano Mantellini, per tutti ‘Baiaza’, Soglia aveva fondato l’Asd Vecchiazzano, ideando e propiziando la nascita del polisportivo Nevio Treossi e ricoprendo la carica di presidente della società per diversi anni fin dal 1986. Col Vecchiazzano ha vinto una Coppa Emilia di Promozione ma sono di ben altra natura i veri grandi traguardi che ha raggiunto.

La società biancoazzurra ha infatti dedicato al proprio dirigente un saluto con parole piene di riconoscenza ben al di là dei risultati sportivi: "Era un uomo buono e generoso, sempre molto impegnato nel sociale e pietra miliare della nostra società sportiva con l’esempio della grande considerazione dell’etica sportiva considerata prima dei risultati. Se tanti ragazzi del quartiere hanno potuto frequentare il centro sportivo è stato grazie a persone come Ivan che si sono spese nell’ambito dell’associazionismo sportivo".

Ivan Soglia è stato imprenditore nel campo della verniciatura di infissi in aziende forlivesi come l’Anofor e l’Ossiver, che avevano raggiunto i 70 dipendenti. Nella stagione 2007-2008 Soglia aveva, poi, partecipato in prima persona alla rinascita del Forlì Football Club ideata da Luciano Linari con la ripartenza dalla Promozione grazie al titolo sportivo dello Sporting Forlì nato, qualche anno prima, dalla fusione tra il ‘suo’ Vecchiazzano e la Sammartinese.

Franco Pardolesi