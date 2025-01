Addio a Walther Maestri: "Imprenditore instancabile e persona generosa"

"Una grande persona". Così il figlio Roberto ricorda il papà Walther Maestri, scomparso ieri all’età di 96 anni. Molto conosciuto a Forlì, dove era nato, e a Castrocaro, dove risiedeva dal 1977, l’uomo era apprezzato in maniera unanime in ogni ambito in cui aveva operato, dall’imprenditoria al volontariato.

"Nel 1957, assieme a un socio, aveva fondato un’azienda di trasporti che aveva sede legale a Forlì, ma era operativa dapprima in Lombardia e in seguito anche in Romagna e nelle Marche – racconta il figlio –. Aveva il deposito in via Montesanto, proprio sotto l’abitazione e questo lo rendeva attivo 24 ore al giorno. Sul finire degli anni Settanta, dalla fusione con altre due aziende del settore, la Vitali e la Mazzanti, nacque una nuova società, l’Atla, Azienda trasporti lombardo adriatica, che effettuava un servizio giornaliero di spedizione mercenaria in un bacino compreso tra Lombardia e Abruzzo. Nel 1990, con l’avanzare degli anni, i tre soci decisero di cedere l’attività".

Rimasto vedovo nel 1981, Maestri lascia un’altra figlia, Monica, anche lei residente a Castrocaro, ed era legatissimo ai quattro nipoti e ai due pronipoti, l’ultimo di appena sei mesi. L’imprenditore ricopriva vari incarichi negli enti territoriali: socio della Fondazione Cassa dei Risparmi, fino al 2014 era stato vice presidente della Casa di Riposo Zangheri e da quasi mezzo secolo faceva parte del Lions Club Forlì Host, sodalizio in cui aveva assunto diversi ruoli, come ricorda l’amico Gabriele Zelli. "Lavorava con grande impegno e dedizione, non per interesse personale, ma animato solo da generosità". Aveva molto a cuore il bene comune e lo dimostrava in ogni circostanza.

Affetto da problemi polmonari, Maestri era stato ricoverato una settimana fa nel nosocomio forlivese. I funerali avranno luogo lunedì alle 9.30 con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni - Pierantoni per raggiungere la chiesa parrocchiale di Castrocaro Terme, dove alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine della cerimonia la salma sarà tumulata nel cimitero di Forlì.

Francesca Miccoli