Agricoltura da tutelare: "Piano sul modello veneto": "Opportunità per i giovani"

L’agricoltura è una fondamentale fonte di crescita e ricchezza in Romagna. Ne sono ben consapevoli i candidati sindaci e, con la campagna elettorale entrata ormai nel vivo, l’ascolto dei bisogni espressi da chi opera in questo settore primario dell’economia è importante. Il sindaco uscente Gian Luca Zattini, accompagnato dall’assessore all’agricoltura Marco Catalano, ha incontrato i vertici di Confagricoltura di Forlì-Cesena e Rimini Carlo Carli e Alberto Mazzoni, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’organizzazione. I due dirigenti hanno sottolineato che "gli agricoltori hanno bisogno di risposte concrete dalla politica per tornare a essere competitivi. Per uscire dalla crisi è indispensabile un cambio di passo su burocrazia e fisco, che soffocano le aziende". In primo piano, il tema della ricostruzione post-alluvione e il rilancio della Consulta Agricola, particolarmente apprezzato da Confagricoltura.

Il sindaco e l’assessore hanno sottolineato "la vicinanza al settore dimostrata dal generale Figliuolo, che si tradurrà in un iter rapido per l’arrivo dei ristori". Hanno, inoltre, auspicato "il varo di un piano strutturale di intervento per la messa in sicurezza del territorio sul modello del Veneto, che permetta agli agricoltori di non dover più tremare a causa del maltempo".

Nei giorni scorsi, Graziano Rinaldini, candidato sindaco del centro-sinistra, ha fatto visita agli uffici del Gruppo Rete Servizi Agricoltura, realtà di punta nel mondo dei servizi alle imprese, con particolare riferimento al settore agricolo. "La nostra realtà è presente in tutta Italia – ha spiegato il fondatore e direttore generale Luciano Mattarelli – e si avvale di una rete di 110 collaboratori altamente qualificati per offrire una pluralità di servizi a oltre 1.500 aziende sul territorio nazionale. Tra i nostri punti di forza l’applicazione di tecnologie e di soluzioni di ultima generazione". Dopo l’incontro, la visita del candidato è proseguita per un momento di confronto con i tecnici specializzati su temi riguardanti lo sviluppo della città. "Ho avuto modo di apprezzare una realtà di punta del nostro territorio – ha detto Rinaldini –. Forlì deve tornare a essere un polo tecnologico attrattivo. Dobbiamo impegnarci per consentire ai nostri giovani di trovare nel nostro territorio opportunità di lavoro qualificato. Un ruolo centrale spetta alla politica – ha concluso – che deve avere uno sguardo lungo e di prospettiva nella pianificazione e nella programmazione".

Paola Mauti