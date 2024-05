Aiuti per i centri estivi: ecco come richiederli

C’è tempo fino al 15 maggio per presentare le domande per accedere ai contributi a favore delle famiglie per sostenere le spese di frequenza dei centri estivi. A rendere possibile le erogazioni l’adesione del Comune di Forlimpopoli al progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro della Regione Emilia–Romagna finanziato con i Fondi sociali europei.

Possono fare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune con bambini e ragazzi fra i 3 ai 13 anni (se si tratta di ragazzi disabili l’età sale a 17 anni) che frequentino un centro estivo convenzionato aderente al progetto della Regione, anche ubicato fuori dal territorio di Forlimpopoli. All’interno delle mura cittadine i centri estivi accreditati sono: ‘Sport Campus - Arte e Natura’ e ‘Swim Camp 2024’. Per presentare la domanda, è requisito essenziale che entrambi i genitori siano occupati o, se disoccupati, partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal patto di servizio.

Sono ammesse a contributo anche le famiglie in cui lavora solo un genitore, qualora l’altro sia impegnato in compiti di cura di familiari non autosufficienti. Inoltre, serve un’attestazione dell’Isee non superiore a 24.000 euro (escluse da questa richiesta le famiglie con minori disabili).

Il contributo massimo per ciascun figlio è di 100 euro a settimana, per un importo massimo di 300 euro. In caso di retta settimanale inferiore a 100 euro, potranno essere finanziate anche più di tre settimane (senza comunque superare il tetto massimo erogabile di 300 euro in totale).

Per presentare la domanda è necessario compilare il modulo che si trova on line sul sito comune.forlimpopoli.fc.it ed è accessibile unicamente tramite lo Spid.

ma. bo.