Al Dragoni la stagione si chiude col botto: 3.300 spettatori

La stagione teatrale al Dragoni di Meldola, promossa dal Comune con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione e con la direzione artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri si è chiusa con 3.300 presenze grazie all’offerta culturale di prosa, teatro ragazzi e scuola e commedie dialettali.

"La rassegna di prosa ha portato a Meldola artisti e spettacoli inseriti anche in cartelloni di più ampi teatri metropolitani – specificano i curatori – proponendo un equilibrio tra classicità e contemporaneità e scelte principalmente votate al registro brillante. Oltre allo spettacolo Non è vero ma ci credo, il Dragoni ha ospitato Paolo Cevoli con il suo Andavo ai 100 all’ora, Giuseppe Pambieri e Paola Quattrini nella commedia british La Signora omicidi, Nando Paone con La Lezione di Ionesco, Lorenza Mario e Benedicta Boccoli con Le preziose ridicole tratto da Molière e Il Giuocatore di Goldoni, diretto da Roberto Valerio".

"Protagoniste sono state anche le numerose iniziative rivolte al pubblico più giovane, alle famiglie e alle scuole – aggiungono – tra matinee e appuntamenti serali di ‘A Teatro in Famiglia’, cartellone che ogni anno riesce ad attirare l’interesse di un numeroso pubblico trasversale, composto anche da soli adulti. L’edizione 2023/24 della rassegna ha portato in teatro ben 1.300 spettatori per i cinque spettacoli proposti".

Questo progetto è stato ulteriormente valorizzato dall’iniziativa ‘A Cena e Teatro in Famiglia’, grazie alla quale prosegue la collaborazione con gli esercenti della ristorazione locale, permettendo al pubblico di cenare nei ristoranti convenzionati e assistere allo spettacolo al prezzo di soli 12 euro.

o. b.