Al via il Gardini-bis. Confermato tutto il cda

Si è insediato ieri il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa dei Risparmi per il mandato 2025-2029 durante una seduta all’insegna delle conferme: alla presidenza, come da previsione, resta Maurizio Gardini. Al suo fianco, nelle vesti di vice, anche in questo mandato ci sarà Gianfranco Brunelli (a proporlo, come di consuetudine, è lo stesso presidente; la scelta è stata poi votata dai consiglieri). Brunelli è giornalista (dirige la rivista ‘Il Regno’) ed esperto di temi religiosi, ma soprattutto è l’organizzatore delle grandi mostre del San Domenico.

Come si sussurrava da settimane, sono tutti confermati anche i consiglieri. Sofia Bandini, originaria di Dovadola, classe 1946, è docente di diritto dell’economia. È docente anche Rita Rolli, forlivese di 56 anni, insegnante di diritto privato. Patrizia Graziani, avvocata forlivese, nata nel 1960, è docente a contratto in procedura penale e fino al 2020 è stata presidente dell’azienda Acer di Forlì-Cesena che si occupa di alloggi popolari. Maurizia Squarzi, invece, è presidente della cooperativa sociale CavaRei, una realtà sempre più protagonista del welfare forlivese e non solo, visto che con il proprio progetto ‘Chicchiamo’ (un food truck in cui lavorano ragazzi disabili) è stata coinvolta perfino in eventi internazionali.

Enrico Sangiorgi, 72 anni, è ingegnere ed è stato prorettore alla didattica di Unibo, socio dal 2009 dell’assemblea della Fondazione, ha ricoperto numerosi incarichi nel mondo scientifico, come la direzione del Sinano Institute, organizzazione internazionale che si occupa di nano-elettronica.

La conferma dei nomi fa sì che, per il secondo mandato consecutivo, la Fondazione abbia un organo di governo con più donne che uomini, quattro contro tre. Il collegio sindacale si è invece rinnovato per due terzi: resta Alberto Guardigli nelle vesti di presidente, a cui si affiancano Stefano Bargossi e Angela Piazzolla, a sostituire Barbara Camporeale e Giorgio Rubini.

"Espletate le necessarie formalità legate al rinnovo delle cariche – sottolinea la Fondazione – , il consiglio di amministrazione, forte anche della reciproca conoscenza ed esperienza amministrativa comune, si è messo al lavoro già da ieri sulle pratiche più urgenti e quindi sulle iniziative legate al sostegno dello sviluppo territoriale nei prossimi mesi". Era già entrato in carica nelle scorse settimane il consiglio generale, con nove volti nuovi.