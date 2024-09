Al via le attività di Gibs, venerdì serata fantasy

Dopo una breve pausa estiva nel mese di agosto, riprendono le attività di Gibs, la biblioteca e spazio giovani di Fratta Terme. Diverse le proposte gratuite e rivolte ai giovani, ragazzi e ragazze fino ai 35 anni, per il mese di settembre. Primo incontro venerdì dalle 18 per il gruppo di Dungeons & Dragons, celebre gioco di ruolo fantasy. Martedì alle 16 si terrà, invece, il primo appuntamento del corso di Web Radio, per imparare come funziona e come si crea un podcast in collaborazione con lo staff di Sonora Social Club. Alle 18,30 parte il corso di Character Design con Chiara Ravaioli, illustratrice che ha condotto laboratori e workshop di fumetto, per imparare le tecniche di base di disegno e creazione del personaggio. Si consiglia di portare fogli da disegno, matite anche colorate e trattopen o pennarelli neri. Tornano anche le Fratta Soundtrek, in collaborazione con Deina Aps: le passeggiate sonore alla scoperta di Fratta Terme, i suoi paesaggi, le sue storie, con inizio mercoledì prossimo dalle 17 alle 21. Per partecipare servono abbigliamento comodo per camminare e la cena al sacco.

Mercoledì 18 settembre dalle 19.30 parte il Corso di Plotter, per imparare a stampare grafiche e silhouette su magliette, felpe e adesivi utilizzando software dedicati e la macchina da taglio. è richiesto un quaderno per prendere appunti. Giovedì 19 settembre dalle 18 alle 22 fa il suo esordio la Game Night, una serata con pizza e un nuovo gioco in scatola da scoprire ogni mese. Per gli amanti della lettura c’è il Book Club, che propone il primo appuntamento giovedì 26 settembre dalle 20 alle 22. Ogni mese nuovi libri e nuovi orizzonti da esplorare. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con Deina aps. Per partecipare è necessario iscriversi, maggiori informazioni sul sito del Comune di Bertinoro.

Matteo Bondi