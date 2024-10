"Alcuni dovranno accontentarsi"

Ercole Rossini è il proprietario di un banco di abbigliamento posizionato dentro l’ellisse di piazza Saffi. "Non sono d’accordo con questa scelta di trasferire le banchette. Privilegiano la fiera di Natale, ma noi paghiamo l’occupazione del suolo pubblico già da gennaio e siamo noi a essere spostati". Rossini interviene sulle modalità di assegnazione dei nuovi posti: "Ci posizioneranno negli stalli rimasti vuoti attraverso una graduatoria che si basa sull’anzianità di licenza. I primi che sceglieranno riusciranno a prendere spazi buoni, gli altri si accontenteranno di quello che resta. La piazza – continua Rossini – è il posto migliore per un commerciante sarebbe stato meglio ricompattare tutti qui. Io ora ho un posto largo e non ho vicini. Mi ritroverò stretto tra due banchi".