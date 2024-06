All’Astoria gratis per 10 lettori. Kinds of Kindness

Un biglietto omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria dalle 20. In sala arriva Kinds of Kindness, il film diretto da Yorgos Lanthimos che, a pochi mesi dal successo di ’Povere creature!’, vincitore di ben quattro premi Oscar, torna con (quasi) lo stesso cast in un film antologico che ha come protagonista Emma Stone. Si tratta di una favola in tre atti: un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita, che sembra già predeterminata; un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata, dopo un presunto annegamento, e sembri un’altra persona; infine, una donna determinata a trovare una persona specifica con abilità straordinarie, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale. Nel cast troviamo anche Jesse Plemons, Willem Dafoe e Hong Chau.

Arriva anche La stanza degli omicidi di Nicol Paone. Il film racconta la storia di tre personaggi: un sicario di nome Reggie (Joe Manganiello), il suo capo Gordon (Samuel L. Jackson) e una mercante d’arte Patrice (Uma Thurman). Quest’ultima sta attraversando un periodo buio nel suo campo a causa delle scarse vendite e con il rischio che la sua galleria fallisca. Inoltre, la donna ha anche un grosso debito da saldare, quello con il suo fornitore di droga, al quale offre un’opera d’arte al posto dei soldi che gli deve. Questo dipinto, però, attira l’attenzione del capo dello spacciatore, Gordon, che vede nella galleria di Patrice un ottimo punto di riciclaggio del denaro sporco. Nonostante inizialmente sia titubante, la gallerista accetta lo stratagemma che le propone il boss, ma affinché tutto vada nel verso giusto hanno bisogno di più opere d’arte. È così che Gordon chiede al sicario Reggie di produrre dei dipinti per riempire gli spazi, ma l’opera dell’assassino genererà grande scalpore nel mondo dell’arte, rischiando di mandare il piano all’aria.

Resta la prima parte de L’arte della gioia di Valeria Golino: si tratta di una serie tv in sei puntate che verrà proiettata in anteprima sul grande schermo divisa in due uscite. L’opera è tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza che racconta la vita di Modesta, nata e cresciuta nella campagna siciliana insieme alla madre, che detesta la sua indole ribelle e le preferisce la sorella disabile. Nel cast: Tecla Insolia, Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi.

Ancora in sala Un mondo a parte di Riccardo Milani. Michele Cortese (Antonio Albanese) è un maestro delle elementari, che dopo aver insegnato per quarant’anni nella giungla delle scuole romane, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, ovvero una scuola nel Parco Nazionale d’Abruzzo, con un’unica pluriclasse. Aiutato dalla vice-preside Agnese (Virginia Raffaele) e dagli alunni, Michele la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano diventa uno di loro.