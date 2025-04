"Capacità, visione e passione animano questo progetto"

La giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo è stata l’occasione per l’assessora regionale al welfare, Isabella Conti, di visitare una struttura di eccellenza come la Fondazione Fornino Valmori a Forlimpopoli. Il fondatore Vincenzo Fornino ha fatto gli onori di casa guidando la delegazione regionale tra i vari laboratori, strutture residenziali, maneggi, lavanderia, serra, mostrando ciò che sorgerà nei prossimi anni: il centro di formazione aperto a tutto il territorio e la casa di riposo dove poter ospitare i ragazzi una volta raggiunta l’età dei 65 anni che, per legge, li costringerebbe ad essere trasferiti in una Rsa. Ad accompagnare l’assessora, anche i consiglieri regionali Valentina Ancarani e Francesca Lucchi del Pd, Luca Pestelli di Fratelli d’Italia, l’assessora al welfare del Comune di Forlì, Angelica Sansavini. "Sono rimasta davvero molto colpita dalla capacità, visione e passione che animano questo progetto straordinario – ha affermato Conti –. Sono colpita anche dalla capacità che c’è stata, partendo da una storia personale dolorosa dei fondatori, di riuscire a rilanciare e rigenerare a cascata tanto bene per tante famiglie che hanno figli nello spettro autistico. Devo dire che gli spazi meravigliosi, la bellezza, il decoro, la cura dei luoghi sono un elemento che ‘cura’ a sua volta. La volontà di fare in modo che gli educatori, all’interno di spazi così qualificati e qualificanti, possano svolgere al meglio la loro attività, comporta anche per i ragazzi un benessere fuori dal comune. L’auspicio è di riuscire al più presto a creare le condizioni perché questo progetto possa svilupparsi ancora di più attraverso la formazione e il ‘dopo di noi’. La Regione è al loro fianco".

Matteo Bondi