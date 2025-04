Premilcuore, accordo fatto con l’alto Bidente

Con lo scioglimento della polizia municipale dell’Unione della Romagna Forlivese, il Comune di Premilcuore ha formalizzato la convenzione per il nuovo servizio con Galeata e Santa Sofia (capofila), anche se non si trova in val Bidente, ma nella valle del Rabbi, dove del resto si trova però anche San Zeno, frazione di Galeata.

Gli agenti della polizia locale dei tre Gomuni attualmente in servizio sono quattro. Spiega il sindaco di Premilcuore Sauro Baruffi (nella foto): "Quindi a partire dal 1° aprile Premilcuore ha un servizio di vigili regolare, che lavoreranno sul territorio in sinergia con il comando Carabinieri locali e il Comando dei Carabineri forestali fuori e dentro il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi". Infatti, nel paese dell’alta valle del Rabbi svolgono servizio tre carabinieri dell’Arma, quattro carabinieri forestali del Parco nazionale e due carabinieri forestali del territorio, con sede a Predappio.

Spiega il sindaco Baruffi: "Fra di loro funzionerà un coordinamento di servizio, quando ce ne sarà bisogno. Ritengo poi – conclude il primo cittadino di Premilcuore – che questo servizio, convenzionato fra tre Comuni con caratteristiche simili possa veramente essere efficace e funzionale per i cittadini di Alto Bidente e Alto Rabbi. Infatti, i quattro agenti di polizia municipale vivono tutti nel territorio, sono a stretto contatto con gli amministratori e i cittadini e quindi anche i questi ultimi sperimentano di più la loro presenza come servizio alla comunità e al territorio".

Quinto Cappelli