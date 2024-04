Alluvione a Predappio, interventi per 211mila euro

Fra i vari punti all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale di Predappio, sono stati riconosciuti gli investimenti per lavori di somma urgenza, che ammontano a 211mila euro. Racconta il sindaco, Roberto Canali: "In particolare si tratta di lavori urgenti riguardanti viabilità e strade comunali, fra cui il guado della frazione di San Savino, ripristino del ponte di Santa Marina e la strada comunale di Porcentico". Questi però sono soltanto una piccola parte di lavori di somma urgenza effettuati dal Comune di Predappio, perché dal dopo alluvione ad oggi quelli di somma urgenza effettuati ammontano ad oltre 800mila euro, compresi gli ultimi di 211mila euro. Commenta ancora il sindaco Canali: "Fra i lavori di somma urgenza effettuati fino a gennaio 2024 (escludendo gli ultimi 211mila), vanno compresi interventi sulle strade comunali di Porcentico, Montemaggiore, Marsignano, Riggiano e soprattutto il guado di Fiumana. Si è trattato di interventi urgenti che hanno impegnato molto l’amministrazione e la macchina comunale in questo ultimo anno, grazie ai finanziamenti del commissario governativo alla ricostruzione Figliuolo".

In un altro punto, il consiglio comunale ha recepito un finanziamento di 25.000 euro da parte dell’Ente Bilaterale Emilia Romagna (Eber) da destinare ai lavori di restauro e ristrutturazione della ‘Casina Azzurra’ di Predappio Alta, che una volta risistemata sarà messa a disposizione della Pro loco dla Prè. Infatti, sono anni che la Pro loco, guidata ora da Barbara Lucchi e prima ancora dallo storico presidente Gastone Turci, chiede quell’immobile comunale da trasformare in sede dell’associazione, ufficio turistico e vetrina per i prodotti locali, in particolare vini (Sangiovese), salumi e formaggi, compresi quelli stagionati nelle grotte della Solfatara.

Quinto Cappelli