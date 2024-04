Veglia di preghiera da Bagioni

Oggi, vigilia della festa del lavoro, alle 17.45 il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, presiederà la veglia di preghiera presso la ditta Bagioni, in viale Bologna, una delle tante colpite dall’alluvione. Nell’azienda, collocata a pochi metri dall’archivio generale del Comune, in una conca che ha favorito il ristagno, ha visto l’accumularsi di 6 metri d’acqua che defluendo ha lasciato dietro di sé quasi un metro di fango. Il luogo è diventato un simbolo del distastro, al punto che è stato uno dei primi a essere visitati dal commissario Figliuolo. L’iniziativa è proposta dalla diocesi di Forlì-Bertinoro (il 1° maggio, data di una ricorrenza ‘civile’, la Chiesa ricorda San Giuseppe artigiano) e si pregherà in particolare per le famiglie e le aziende dei quartieri alluvionati.