Sconfitti gli invincibili: a Forlì la finale d’andata

Si dice che a giocare con i migliori si cresce. E questa massima è l’emblema dell’impresa che ha portato a termine la Libertas Hockey Forlì, battendo 4-3 Vicenza all’overtime in gara1 della finale promozione giocata a Bomporto (provincia di Modena) per indisponibilità del pattinodromo di via Ribolle. Impresa vera perché su 25 partite fra campionato, Coppa Italia e playoff, è la prima che la capolista perde. I Warpigs sono passati in vantaggio per primi con Mazzoni, ma Vicenza ha sorpassato prima dell’intervallo (reti di Frigo e Vendrame). Forlì non molla e pareggia con Mazzoni pareggia. Centofante segna il 3-2 vicentino ma Bernardoni segna il 3-3 quasi da metà campo. Ai supplementari succede l’impossibile, con Ballarin che deposita in rete il disco della vittoria. Sabato, in Veneto, gara2 e domenica l’eventuale gara3: una vittoria porterebbe Forlì in serie A.

e. ma.