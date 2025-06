Alluvione, al via oggi i lavori straordinari su via Zampeschi

Oggi iniziano i lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione di via Zampeschi nel tratto tra via Oraziana e via Trentola, che proseguiranno per quattro giorni. Il cantiere si colloca nel progetto di rifacimento del manto stradale colpito dall’alluvione di maggio 2023 predisposto dal Servizio Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Forlì, e per consentire l’esecuzione delle opere saranno attivati provvedimenti temporanei dei chiusura dei tratti stradali limitrofi alle vie indicate.