"Anche gli alberi sono in salute"

"Conosco l’area da tantissimo tempo. Abito qui vicino e ho ancora qualche ricordo d’infanzia del vecchio mercato del bestiame. Ero piccolo quando è stato chiuso, ma mio padre mi raccontava sempre di quel periodo". Roberto Gasperoni, frequentatore del Foro Boario sin dalla più tenera età, è un dottore agronomo e si reca nel parco quasi tutti i giorni, sia per rilassarsi sia per controllare lo stato degli alberi. La sua formazione gli permette di esprimere un parere da esperto sulla situazione del verde: "Sotto questo punto di vista il parco ha conosciuto un grande miglioramento. In particolare c’è un doppio filare di tigli che si è sviluppato molto bene e merita di essere visto e apprezzato da tutti".