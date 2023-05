Ancora al lavoro per tornare alla normalità

Proseguono senza sosta a Tredozio i lavori per risistemare il territorio, dopo gli ingenti danni soprattutto alle strade che hanno tenuto isolato per quasi due settimane il paese. Proseguono i lavori sulla strada provinciale 20 per Modigliana e Faenza, con gli orari che permettono di proseguire i lavori per la messa in sicurezza della strada. Anche il Comune e la Protezione civile sono ancora al lavoro per il ripristino delle strade provinciali e comunali. Spiega la sindaca Simona Vietina: "Grazie all’aiuto dei vigili del fuoco stiamo aprendo via Corbari, che isolava cinque famiglie e varie aziende nella zona di San Valentino. Il loro aiuto è stato indispensabile e tutta la comunità li ringrazia". Aggiunge la prima cittadina: "Ringrazio in particolare il vice comandante dei vigili del fuoco di Forlì, l’architetto Giancarlo Accoto (con lei nella foto), per l’attenzione al nostro territorio. Infatti, è proprio con l’attenzione ai comuni montani, regimando e raccogliendo le acque che si prevengono disastri come quelli accaduti". Un’altra frana preoccupa l’amministrazione comunale di Tredozio, perché sta scendendo fino al parcheggio di via San Giorgio, lambendo le case a sud-est del paese. I volontari della Protezione civile e alcuni cittadini sono intervenuti per pulire il fango e l’acqua sporca arrivati fino nella centrale via XX Settembre, attraverso un borghetto attiguo al ristorante del Guelfo. Conclude la sindaca Vietina: "Ci sono ancora altre strade da liberare da frane, ma speriamo che questo avvenga nei prossimi giorni".

q.c.