’Apparizioni’: collettiva d’arte

La mostra collettiva ‘Apparizioni’ alla Galleria Michelacci a Meldola fino al 14 maggio, ideata e curata da Enrico Lombardi presenta opere di Giuseppe Biagi, Marcello Chiarenza, Stefano Gattelli, Enrico Lombardi, Alberto Mingotti, Monica Spada e Giorgio Tonelli. Sabato 15 aprile alle 17,30 sarà lo stesso Lombardi a condurre una visita guidata, accompagnato dalla poetessa Giorgia Monti, che leggerà alcune sue poesie scelte per la sintonia con le opere esposte. La mostra resterà aperta in via Cavour 60M nei seguenti orari: feriali 16-19; festivi 10-12 e 16-19. Chiuso tutti i lunedì e i giovedì (anche se festivi).