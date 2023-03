Appello del vescovo ai fedeli (anche laici) "Aiutatemi nella difficile società attuale"

"Il compito principale del consiglio pastorale diocesano è quello di condividere col vescovo la comunione, la missione e la partecipazione alla vita della diocesi di Forlì-Bertinoro". Lo ha detto il vescovo Livio Corazza, inaugurando l’attività del decimo consiglio pastorale diocesano, il ‘parlamentino’ del vescovo, formato da una sessantina di rappresentanti di tutte le realtà della diocesi: membri degli uffici della curia vescovile (preti), degli organismi diocesani (associazioni e movimenti), dei religiosi e religiose, più i laici eletti nelle 25 unità pastorali. Per i prossimi 5 anni avrà "il compito di studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi".

E lunedì sera il vescovo ha chiesto ai suoi consiglieri – in gran parte nuovi – di aiutarlo ad affrontare "le nuove e difficili sfide della società attuale", fra cui la distribuzione dei compiti ai laici nelle parrocchie, la questione femminile, la riorganizzazione della vita della Chiesa, il mantenimento delle chiese (oltre 100 solo in città a Forlì), il ruolo dei laici nella famiglia, nell’educazione e nella politica. "La riorganizzazione della vita cristiana – ha precisato il vescovo – deve ripartire dalla comunione, missione ed evangelizzazione. Ma tutti dobbiamo tener conto del contesto sociale in continua evoluzione, del grave calo demografico, della mentalità che cambia rapidamente, dei nuovi arrivati da ogni parte del mondo, delle nuove religioni". Di fronte a tutto questo, Corazza ha invitato i consiglieri a "non farsi prendere dalla paura e dallo scoraggiamento, ma di avere fede in Gesù Cristo". A questo proposito il vescovo ha spiegato due passi, uno dal Vangelo e uno dagli Atti degli Apostoli, per ricordare ai suoi nuovi collaboratori che "la forza dei cristiani sta nella Parola di Dio e non solo nelle forze umane".

Dopo le relazioni dei vicari episcopali per illustrare il punto della situazione sui vari settori (il vicario generale don Enrico Casadei per la cultura, don Enrico Casadio di Meldola per l’ecumenismo, don Antonino Nicotra del centro storico di Forlì per la liturgia, don Stefano Pascucci per la carità e don Mauro Petrini di Bertinoro per l’economia), i 60 consiglieri hanno votato la segreteria del consiglio pastorale, formata da Silvia De Lorenzi, Arianna Pivi e Ugo Mazzetti.