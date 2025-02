Ascoltare i bisogni dei dipendenti: "Non conta solo la retribuzione"

Il fenomeno era in atto già da tempo, ma è stato il Covid a dare la stura a quello che gli anglosassoni definiscono ‘talent shortage’, la difficoltà di reperire e trattenere personale qualificato: una sofferenza che, in Italia, tocca almeno il 78% delle aziende (dati Manpower group). Fabio Mantini, titolare dell’omonima società di consulenza che, a Forlì, si occupa di ricerca e selezione del personale su tutto il territorio nazionale, ha seguito da vicino, negli ultimi vent’anni, l’evoluzione del mercato del lavoro: in questo percorso si ritrovano, uno per uno, i cambiamenti avvenuti nella società stessa, in Italia e non solo.

Mantini, i numeri confermano che la carenza di personale è ormai a livelli record. Come siamo arrivati a questo punto?

"La difficoltà di reperimento di personale qualificato, esplosa nel post-Covid e coincisa con la ripresa economica successiva al lockdown, è esacerbata da altri due cambiamenti in atto nella nostra società: l’inverno demografico, da un lato, e la maggior attenzione all’equilibrio vita privata-lavoro, dall’altra".

Per farla breve: le persone, soprattutto giovani, non ci sono…

"O non ci sono, o sono troppo poche. E le aziende – specie le Pmi da 15-20 persone – che non sono disposte, o non riescono, a garantire le condizioni desiderate dai propri dipendenti, si espongono a un serio rischio di desertificazione professionale".

Che intende dire?

"Se una torneria ha cinque tornitori e ne perde 4, è destinata alla chiusura nel giro di pochi mesi. Perché non riuscirà a trovare, sul mercato attuale, altre quattro figure qualificate e immediatamente operative: con un po’ di fortuna, troverà uno o due apprendisti da formare ma, nel frattempo, non potrà soddisfare le commesse".

È essenziale impegnarsi per trattenere il capitale umano.

"Ciò vale anche per i neoassunti: i datori di lavoro devono valutare attentamente i ruoli in cui collocano il personale e, soprattutto, non abbandonare le persone, una volta inserite. Un dipendente che si accorge di non essere ascoltato è una risorsa che andrà via presto".

Quali esigenze emergono più spesso dai dipendenti?

"Quasi mai il fattore economico rappresenta una priorità. Quasi sempre, l’esigenza è di un miglioramento della qualità della vita, misurabile in più tempo per sé o da dedicare ai familiari. Quindi, orari più adatti a una conciliazione vita privata-lavoro e possibilità di avvicinamento al proprio domicilio".

Quali sono le posizioni più richieste, al momento, da parte delle aziende?

"Profili amministrativo-contabili, specialmente addetti alle buste paga. Poi, tecnici della progettazione in ambiti come l’elettrico, il fotovoltaico e l’impiantistica. Infine, i manutentori".

Sono un giovane in cerca di occupazione: su quali settori mi consiglia di puntare?

"Molte aziende stanno implementando le competenze relative alla sicurezza, sia delle reti informatiche, sia dei propri spazi fisici, che devono essere conformi agli standard richiesti per la salute dei lavoratori. Non punterei, invece, sull’edilizia, settore in cui va esaurendosi l’effetto-traino del superbonus".

E in Romagna?

"Seppur condizionato dal contesto geopolitico internazionale, il settore ‘oil e gas’ ha un enorme potenziale, soprattutto nel polo di Ravenna. A ciò si aggiunge il settore della nautica e dei superyacht, in fase di forte ripresa".

Maddalena De Franchis