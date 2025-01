Asilo nido intitolato a don Corso

Con la riapertura martedì delle attività dei nidi d’infanzia, l’amministrazione comunale di Galeata con una cerimonia ha intitolato il nido ‘Primavera’ di via Togliatti a don Corso Guicciardini, che aveva raccolto il testimone da don Giulio Facibeni alla guida dell’Opera Madonnina del Grappa di Rifredi. Sempre in mattinata ha riaperto le porte il nido ‘La Rondine’ all’Opera Madonnina del Grappa in via Zannetti. Ha partecipato alle due inaugurazioni don Vincenzo Russo, presidente dell’Opera di Rifredi. Momenti importanti e una risposta concreta alle esigenze delle famiglie.

"Il fatto che la comunità abbia risposto positivamente – commenta il sindaco Francesca Pondini – è un segno di quanto un servizio di questo tipo sia fondamentale e di come tanti luoghi di Galeata ricordino l’Opera, come quelli del suo fondatore don Giulio Facibeni, ovvero la sua casa di via IV novembre, l’abbazia di S. Ellero a cui tanto era legato, la casa della sorella Teresa in via Zannetti, la sua bella statua in bronzo nelle vicinanze del municipio e la via intitolata a don Carlo Zaccaro. Altri luoghi ricordano sacerdoti e attività benefiche che l’Opera ha offerto ai galeatesi e ai bambini bisognosi: la Torricella, la casa di Pianetto. Una sorta di geografia della generosità. Penso che l’Opera sia nel cuore e nella mente dei miei concittadini, dei tanti che sono cresciuti nella casa di Galeata, che si sono fatti una famiglia e sono rimasti in paese, delle persone che hanno ricevuto un gesto di aiuto e assistenza, dei molti giovani – conclude – che hanno avuto ospitalità e hanno potuto studiare a Firenze".

Oscar Bandini