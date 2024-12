Assemblea Cna: "Noi facilitiamo l’innovazione"

In vista delle assemblee elettive che nel 2025 porteranno al rinnovo degli organi dirigenti dell’associazione, Cna Forlì-Cesena ha messo la partecipazione al centro dell’assemblea generale, dal titolo ‘Democrazia 5.0, tra nuove forme e vera sostanza’ che si è tenuta ieri mattina all’ex Chiesa di San Giacomo in piazza Guido da Montefeltro. Cna Forlì-Cesena festeggia i suoi primi 70 anni citando le parole del presidente, Sergio Mattarella, "la democrazia è sostanza".

Dopo i saluti istituzionali del neo eletto governatore dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, e del sindaco della città, Gian Luca Zattini, ha introdotto il tema dell’assemblea il presidente provinciale di Cna Lorenzo Zanotti, mettendo a fuoco il concetto di democrazia "nella sua dimensione politica, sociale ed economica" e richiamando il ruolo di Cna "come agente promotore e facilitatore dell’innovazione sociale attraverso il metodo della lobby condivisa". Il programma della mattina è proseguito con un importante momento di riflessione stimolato dalla presenza di due ospiti d’eccezione: Michela Ponzani, storica, scrittrice e conduttrice televisiva e Marco Damilano, giornalista e saggista, che sono stati intervistati dalla responsabile comunicazione Cna Veronica Bridi in uno scambio che ha visto porre sempre al centro del dibattito la rappresentanza e la democrazia, soprattutto in un anno in cui sono stati chiamati a votare oltre 4 miliardi di persone ("il più grande anno di elezioni della storia", ha sottolineato il settimanale britannico Economist, precisando che "questa grande marcia verso le urne non significa necessariamente un’esplosione della democrazia").

Dopo un intermezzo musicale a cura dell’Ensemble ForlìMusica Orchestra, l’intervento del direttore generale di Cna Forlì-Cesena Franco Napolitano ha riportato il tema sul ruolo dell’associazione come luogo di sintesi fra interessi e sensibilità diverse, all’insegna di un confronto franco ma nel rispetto reciproco. Al termine un intervento di Otello Gregorini, segretario generale dell’Associazione, che ha portato i saluti di Cna nazionale.

ma. bo.