Auto contro un muretto: tra i feriti anche un bimbo

Incidente stradale ieri verso le 14.15 in via Vanzetti, a Terra del Sole, la strada principale che taglia il paese in due. Tre i feriti, tra cui un bambino. Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Cesena, anche con l’utilizzo dell’elicottero. Secondo i primi riscontri le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Anche il piccolo non avrebbe riportato lesioni o contusioni di grave natura. L’auto avrebbe fatto tutto da sola, sbandando e finendo contro il muretto di cinta di una casa. (Foto Salieri)