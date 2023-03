Azienda in via Gandhi, tempo fino all’11 aprile per le osservazioni

La torneria Mengozzi ha chiesto l’ampliamento della sede, con una variazione urbanistica. Come è previsto in questi casi, cittadini e associazioni possono fare osservazioni in mertito alla richiesta dell’azienda, compilando un apposito modulo che va presentato in Comune entro le ore 13 di martedì 11 aprile. L’azienda ha sede in via Gandhi 23, tra le frazioni di Carpena e Grisignano. Possono opporsi enti pubblici, privati, comitati e vari portatori di interessi. L’avviso e la modulistica sono sul sito internet del Comune di Forlì (www.comune.forli.fc.it).