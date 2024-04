’Back to Black’, l’ascesa di Amy Winehouse

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del multisala Astoria a partire dalle 18.30. In sala arriva Back to Black. Il film diretto da Sam Taylor-Johnson, racconta la vita e la carriera di Amy Winehouse, la cantante jazz inglese scomparsa il 23 luglio 2011, interpretata da Marisa Abela. Il film ripercorre i passi compiuti dalla musicista per diventare una star di fama mondiale e arrivare a vincere anche un Grammy Award. Nuovo arrivo anche Civil War di Alex Garland. L’azione è ambientata in un futuro prossimo, nel quale gli Stati Uniti stanno combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse. Le ostilità, dai social si sono trasferite nella realtà, portando a un vero e proprio conflitto armato. Mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca, le forze armate attaccano i civili e i giornalisti vengono fucilati a Capitol Hill. In questo clima bellico, una fotoreporter (Kirsten Dunst) attraversa le zone di guerra e tramite i sui occhi osserviamo questa terribile realtà.

Tra le scelte c’è anche Vita da gatto, di Guillaume Maidatchevsky. Protagonisti sono Clémence (Capucine Sainson-Fabresse), una bambina di dieci anni e Rroû, un gattino che ama gironzolare per i tetti di Parigi. Un giorno la bambina trova il cucciolo nella soffitta di casa sua e decide di adottarlo. Quando la famiglia parte per le vacanze in un villaggio di montagna nel cuore dei Vosgi, a nord est della Francia, Rroû si trova per la prima volta a contatto con la natura. Per un gatto di città, abituato ai tetti e allo smog, non è facile confrontarsi con la foresta selvaggia.

Resta Ghostbusters: Minaccia Glaciale, il film diretto da Gil Kenan, si svolge in una torrida estate che improvvisamente viene minacciata da una forza malvagia che uccide ghiacciando il sangue nelle vene. In pieno luglio, New York viene attaccata da una tempesta gelida e sventrata da violenti aculei di ghiaccio. Gli unici capaci di salvare il mondo sono gli Acchiappafantasmi. Tutto riparte da dove si era interrotto, l’iconica caserma dei pompieri dove Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd), Egon Spengler e Winston Zeddemore (Ernie Hudson) hanno iniziato la loro caccia alle forze oscure quarant’anni prima.

Ancora in sala anche Un mondo a parte, film diretto da Riccardo Milani che racconta la storia di Michele Cortese (Antonio Albanese), un docente che con l’aiuto della vicepreside (Virginia Raffaele) fa di tutto per salvare una piccola scuola di campagna dalla chiusura.

Resta, infine, Zamora, film diretto da Neri Marcorè. Walter Vismara (Alberto Paradossi) è un ingegnere vecchio stile che deve riadattarsi a un nuovo modo di lavorare più fantasioso e ‘smart’.