’Back to musical’ in scena a Predappio La compagnia teatrale ‘A Egregie Cose’ porta in scena il musical ‘Back to the musical’ al teatro comunale di Predappio, segnando il ritorno alle origini dopo la pausa forzata del 2020. Diretto da Fabrizio Ciani, lo spettacolo promette emozioni e un tributo al genere musicale, con un focus su solidarietà e amicizia.