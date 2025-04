Ballouk: "Abbiamo perso un uomo di pace"

"Abbiamo perso un grande uomo, simbolo della pace e del dialogo interreligioso". Così Mohamed Ballouk (nella foto), presidente della moschea di via Masetti e portavoce, oggi, del dolore dell’intera comunità musulmana di Forlì per la scomparsa di Papa Francesco. Un cordoglio, quello per il Pontefice, capace di andare oltre i divari religiosi e le appartenenze territoriali: "Noi viviamo come cittadini stranieri in un Paese, l’Italia, che nel tempo è diventato anche nostro, così come Forlì è per noi la nostra città. E per questo è stata fondamentale la sua presenza, quella di un uomo capace di mettere in comunicazioni intere comunità e religioni diverse tra di loro, tanto che fin dal ricovero di inizio marzo decidemmo di organizzare un momento di preghiera per lui, che abbiamo rinnovato lunedì dopo la triste notizia. Per lo stesso motivo ho deciso di rappresentare questo nostro dolore durante la veglia di preghiera celebrata ieri sera in Duomo".

Tanti i valori condivisi da Bergoglio con la comunità musulmana in Italia, a partire, come ricorda Ballouk, dalla convinzione che "siamo tutti uguali, creati da un unico Dio, ed è per questo che ognuno di noi ne sente la scomparsa, indipendentemente dalla professione religiosa. Le nostre condoglianze vanno ai membri della Chiesa cattolica, compresi i fedeli e le autorità civili".

E conclude con un augurio: "Ciò che speriamo è di proseguire questo scambio pacifico con il nuovo Pontefice. È difficile pensare al futuro dopo la perdita di un uomo grande come lui, ma noi rimaniamo aperti a lavorare insieme per fare del bene, che è l’obiettivo della nostra comunità".

Sofia Vegezzi