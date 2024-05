Beffa Bleu Line, sciupa match point e perde al tie-break

La Bleu Line cade a Sassuolo. In vantaggio due set a uno, Forlì sciupa due match point nel quarto e si fa ribaltare dalla Bsc Materials al tie-break (25-21, 17-25, 9-25, 28-26, 15-9). Un servizio incisivo (9 ace) e i 22 punti dell’ispiratissima Giacomel (top scorer) non sono bastati per domare le linci. Che hanno azzannato 2 punti preziosissimi in chiave salvezza (+3), quando manca un solo turno al termine della stagione regolare. La Bleu Line, salva da tempo, incassa l’undicesima sconfitta del suo balbettante campionato e resta inchiodata al settimo posto. Avvio convinto di Forlì, che abbozza la fuga (1-4) ma non va lontano. La Bsc ricuce e passa al comando (8-5), poi cementa il vantaggio (16-12) e conquista il primo set (25-21). La reazione delle romagnole però è veemente: impongono il loro ritmo, sgretolano le certezze delle sassolesi e si aggiudicano in scioltezza sia il secondo che il terzo parziale con punteggi che non ammettono repliche: 17-25 e, addirittura, 9-25. Le padrone di casa sembrano alle corde, ma le pressanti esigenze di classifica sono la benzina che alimenta il motore della riscossa (8-5 e 16-14). La Bleu Line non arretra e confeziona il sorpasso (20-21), quindi usufruisce di due match point. Annullati. Le linci resistono e la spuntano di corto muso: 28-26. Sulle gambe, Forlì cede il passo nel quinto set (15-9), condannata da un impietoso 11% di squadra in attacco. Bleu Line: Bernardeschi 4, Sgarzi, Gregori (L), Bruno 14, Cavalli ne, Giacomel 22, Pulliero 10, Comastri ne, Balducci 8, Gatta 16, Bellavista 4, Simoncelli. All.: Marone.

Marco Lombardi