"Bello, ma volume troppo alto"

Lucrezia Fabbri, 31 anni, residente nel quartiere Romiti, passeggia per piazza Saffi mostrando la città addobbata a un’amica olandese in visita. "Non ho colto subito il tema del videomapping: il riferimento al libro di Roald Dahl forse non è così immediato. Nonostante questo, l’animazione mi è piaciuta molto, anche se il volume sarebbe da abbassare". La giovane forlivese riflette sui possibili eccessi degli addobbi natalizi: "Siamo abituati a essere sovrastimolati, quindi questo tipo di allestimenti aiuta ad attirare persone e a fare acquisti. C’è tutto: le casette con prodotti artigianali, le luminarie e la musica. L’ambiente è accogliente e piacevole, anche se forse bastava fare un po’ meno. In passato, nei periodi di festa, la piazza era sicuramente più spoglia e meno frequentata".