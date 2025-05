Benedizione e lavaggio delle auto

In occasione della festa di Santa Rita da Cascia, protettrice degli automobilisti e la cui ricorrenza è occorsa giovedì scorso, la comunità parrocchiale di Castrocaro Terme e Pieve Salutare organizza anche quest’anno la benedizione dei conducenti e dei loro mezzi di trasporto. Il rito avrà luogo oggi dalle 19 alle 22 in via Ravaglioli, nei pressi del monumento degli Alpini e del Park Hotel. Si consiglia di seguire il percorso indicato dalle frecce. Domani dalle 9 alle 13 nell’area verde della parrocchia di Pieve Salutare (via Nazionale 169) avrà invece luogo il lavaggio interno ed esterno delle auto, curato dai ragazzi per l’autofinanziamento dei progetti del gruppo giovanissimi.

f. m.