Stasera ’Mercoledì in corso’. Auto d’epoca, musica e saggi

Nuovo appuntamento con i ‘Mercoledì in corso’, che questa volta vede il coinvolgimento delle attività di corso Garibaldi (e vie limitrofe). In piazza Saffi, a partire dalle 19, esposizione di auto d’epoca e sportive per la rassegna ‘Il motore nel cuore di Forlì’, a cura della Polizia Locale, Unità Sport e delle maggiori associazioni sportive automobilistiche del territorio. Sempre in piazza, alle 20, ‘Un giro nel mondo del ballo’: esibizioni e saggi di ballo a cura della Scuola di ballo Baila. In via delle Torri, dalle 20, concerto della Giovane Orchestra dell’Istituto Musicale Angelo Masini formata da allievi e docenti, esibizioni e introduzione ai primi passi dei principali balli latini.

In piazza Ordelaffi alle 20, dimostrazione di Catch’n Serve Ball a cura di Aics Volley Forlì. Protagonista il minibasket, invece, in piazzetta della Misura, a cura di Aics Basket Forlì. In via Theodoli, BottegaBastarda dalle 19:30 propone ‘A spasso con i bastardi’: musica a cura di Dj Pyton e Gaddo e specialità enogastronomiche di 6 locali del centro storico. In corso Garibaldi, laboratori creativi per tutte le età condotti da Delio Piccioni a cura di Manoni 2.0 Belle Arti. Sarà anche possibile visitare il palazzo storico dove ha sede il Circolo Aurora, a cura di Simona Palo. Dalle 21, spettacolo di burattini per grandi e piccini a cura della Compagnia Della Ghironda. Dalle 19.30, all’Oltremodo, serata musicale con dj set.

Sarà possibile inoltre visitare la chiesa della Santissima Trinità in piazza Melozzo. In piazza Duomo, attività ludica e formativa di sensibilizzazione sul rispetto delle regole del calcio a cura di Associazione Italiana Arbitri Forlì dalle ore 19:30 (banchetto) e dalle ore 20:30 (attività e partite). In via Pedriali live di Witchwish, mentre in Largo de Calboli, dalle 20.30, pratica di Hatha Yoga gratuita.

In corso Diaz, al sacrario ai caduti, è visitabile la mostra fotografica di Cristiano Frasca ’Con i piedi nel fango’.