Bertinoro, arte e degustazioni: domenica torna ’Vino al Vino’

Bicchieri e tavolozze saranno i protagonisti dell’edizione 2023 di Vino al Vino, che si terrà a Bertinoro questa domenica. Alle tradizionali iniziative dedicate ai vini del territorio, che culmineranno con le degustazioni dell’Albana Dei, infatti si affiancheranno due appuntamenti nel segno dell’arte: l’estemporanea di pittura ‘I colori di Montmartre sul Balcone di Romagna’ e l’incontro con Alessio Atzeni, autore del libro ‘I segreti nascosti nelle opere d’arte’. Ad aprire la giornata, alle 10, una visita guidata gratuita alla rocca vescovile e, nel finale, un aperitivo a base di vini. Nel pomeriggio, alle 16, invece, è in programma una visita guidata gratuita al borgo antico che partirà da piazza della Libertà e, anche in questo caso, si concluderà con un aperitivo a base di vini locali. Per entrambe le iniziative è gradita la prenotazione contattando la guida turistica Ivan Severi (333 3996084) o inviando una mail a [email protected].

Sempre alle 10, quattro punti del borgo si trasformeranno in atelier a cielo aperto con ‘I colori di Montmartre sul Balcone di Romagna’, l’estemporanea di pittura ha una finalità benefica: il ricavato delle donazioni sarà destinato a Prevenzione Donna Forlì-Cesena a sostegno del progetto Taxi Rosa. Gli artisti partecipanti avranno a disposizione l’intera giornata, fino alle 18, per creare le loro opere e il pubblico potrà osservarli da vicino mentre dipingono e, volendo, acquistare le loro opere. Al contempo ci sarà la possibilità di sorseggiare un calice di Albana. Infatti, in ognuna delle quattro postazioni occupate dagli artisti sarà presente una diversa Albana di Bertinoro: ad offrirle saranno le cantine Celli, Fattoria Paradiso, Giovanna Madonia e Tenuta La Viola. Nella sala Quadri del palazzo Comunale, alle 10, si terrà un incontro con il docente d’arte e artista Alessio Atzeni che presenterà il suo libro ‘I segreti nascosti nelle opere d’arte’ (Diarkos, 2023). Come suggerisce il titolo, il volume svela i diversi piani di lettura di molti dei più famosi capolavori del passato, dalla ‘Primavera’ di Botticelli alla ‘Gioconda’ di Leonardo, dalle opere di Michelangelo a quelle di Caravaggio. Sfogliando le sue pagine si scoprono dotti simboli, ma anche incredibili storie e perfino scherzi che gli artisti hanno nascosto nei loro dipinti e nelle loro sculture.

Il pomeriggio sarà all’insegna dell’Albana Dei. Come da tradizione, Bertinoro ospita la prima tappa della rassegna itinerante dedicata al vitigno romagnolo per eccellenza. In piazza della Libertà dalle 15 alle 19 ci saranno i banchi d’assaggio dove il pubblico potrà degustare gratuitamente e votare le Albane individuate da una giuria tecnica, composta da giornalisti, enologi, produttori e sommelier professionisti. E’ previsto un servizio di navetta gratuito dai parcheggi di via Badia e via Allende, che sarà attivo con orario continuato, dalle 10 alle 19,30.

Matteo Bondi