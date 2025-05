Bertinoro, Scogli sindaco. Vittoria netta: 62,85%: "Darò tutto me stesso"

Il vincitore, Filippo Scogli, è il nuovo sindaco di Bertinoro. Alle 15 a seggi appena chiusi l’atmosfera al comitato elettorale della lista ‘Insieme per Bertinoro’, che lo sostiene, è molto rilassata, la sensazione è che ci si possa aspettare un ottimo risultato di lì a poco. L’ex sindaca, Gessica Allegni, e l’assessora al welfare, Silvia Federici, sono attaccate al cellulare in attesa di avere notizie dai rappresentanti di lista presenti nei 10 seggi.

Tempo mezz’ora e le prime notizia che arrivano sono più che confortanti per il centrosinistra: la forbice tra Scogli e Bernaroli è già di circa 100 voti, che salgono a 200 al secondo seggio arrivato e a 250 al terzo. Il tam tam inizia a diffondersi e il comitato si riempie in poco tempo. Arriva anche Scogli, rilassato e sorridente. Solo un seggio è appannaggio di Bernaroli, quello del centro storico: si sapeva, o perlomeno immaginava, ma lo scarto di voti è di sole poche decine, che non impensieriscono le centinaia di preferenze di vantaggio di Scogli che si stanno riversando messaggio dopo messaggio.

Alle 16.30, con un solo seggio ancora da ricevere, il divario è talmente ampio che le bottiglie di spumante sono già pronte per dare il via ai festeggiamenti. Arriva anche il presidente della Provincia di Forlì-Cesena e sindaco della città malatestiana, Enzo Lattuca, che era stato ospite della festa conclusiva della lista e che si congratula con il neo sindaco.

Salta il tappo della prima bottiglia: Filippo Scogli riceve la fascia tricolore da Gessica Allegni, il passaggio di consegne è fatto.

Alla fine sono andati a votare il 45,69% degli aventi diritto, pari a 4.121 votanti, di cui 2.024 uomini e 2.097 donne. Nel 2021 andarono a votare il 53,64% dei votanti. Filippo Scogli ha vinto con il 62,85% e un totale di 2.521 voti, mentre Giorgio Bernaroli si è fermato al 37,15% e 1.490 preferenze. Tre anni fa il divario tra Gessica Allegni e Barbara Asioli fu di poco più di 500 voti. Una vittoria schiacciante che non lascia dubbi, con molta voglia di festeggiare per la lista ‘Insieme per Bertinoro’ che era sostenuta da un’ampia coalizione di centrosinistra capeggiata dal Partito Democratico.

"Voglio ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo e i cittadini che hanno creduto in me e mi hanno dato fiducia – ha commentato a caldo Scogli –, sono orgoglioso di essere il sindaco di Bertinoro e darò tutto me stesso per questa comunità. Abbiamo vinto con uno scarto di voti maggiore, grazie a una coalizione che si è allargata anche al Movimento 5 Stelle. Abbiamo vinto grazie al calore e lla forza che hanno trasmesso tutti i volontari, le persone che ci hanno supportato. Una vittoria che è frutto anche delle tante iniziative che abbiamo fatto che ci hanno permesso di stringere anche relazioni importanti per il futuro dell’amministrazione".

Già durante la campagna elettorale lo stesso Scogli aveva annunciato che la sua vice sindaca sarebbe stata l’attuale assessora alla cultura Sara Londrillo, mentre sarebbero stati "confermati anche Silvia Federici e Raffaele Trombini". Per gli ultimi tasselli che mancano, cioè due assessori, si è riservato di riflettere per qualche giorno. "Ci sono figure che potranno avere anche qualche delega nuova – ha affermato –, mentre altre le ho già in mente, ma dovremo vedere insieme con gli altri componenti della giunta e con la coalizione che ci ha sostenuto".