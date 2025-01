Bertinoro, un pezzo di lamiera si stacca dal soffitto delle medie

Alle scuole medie di Bertinoro, in via Colombarone, nella mattinata di ieri, quando i ragazzi erano già nelle aule a svolgere lezione, si è staccato dal soffitto dell’atrio principale un laminato in metallo, di circa un metro e mezzo di lunghezza, che è così precipitato al suolo. Fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno sotto.

Verificato che si trattasse di un elemento non portante della struttura, la dirigente scolastica ha emanato subito una circolare e predisposto la chiusura e l’interdizione dell’atrio. Si è ritenuto di non dover evacuare l’edificio che ospita anche gli alunni della scuola elementare ‘Francesco Rossi’ interessata da un paio di anni da lavori edili. Nella stessa circolare sono stati predisposti i percorsi di uscita e ingresso per tutte le classi, andando ad evitare il passaggio dall’atrio.

Ieri pomeriggio si doveva tenere l’open day della scuola che è stato rinviato, con le stesse modalità previste, a lunedì della prossima settimana, 20 gennaio. A darne comunicazione è stata l’amministrazione comunale nella serata di ieri.

"Abbiamo voluto chiarire la situazione – spiega l’assessora agli edifici scolastici, Sara Londrillo (foto) –. Ieri mattina è intervenuto subito l’ufficio tecnico che, in accordo con la dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo, ha attivato tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del luogo".

In particolare è stato dato mandato a una ditta specializzata che sta provvedendo alla sostituzione dei sistemi di fissaggio con elementi di maggiore resistenza e sicurezza, utilizzando tasselli di dimensioni superiori e fissaggio chimico. L’intervento dovrebbe essere completato già nella giornata di oggi. "L’amministrazione comunale – prosegue Londrillo –, nell’ottica della massima attenzione alla sicurezza, ha inoltre già disposto una verifica completa di tutti i sistemi di fissaggio presenti nella struttura, che verrà effettuata con carattere d’urgenza". La scuola è operativa dal 1998.

"Comprendiamo la preoccupazione delle famiglie – alla voce dell’assessora si aggiunge anche quella della sindaca, Gessica Allegni –, ma ci teniamo a precisare che si è trattato del distacco di un elemento non strutturale che è già in fase di ripristino. Abbiamo agito tempestivamente proprio per garantire la massima sicurezza. Come ulteriore misura precauzionale, abbiamo disposto una verifica completa di tutti gli elementi simili presenti nella struttura. Continueremo a monitorare la situazione".

Matteo Bondi