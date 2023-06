Biglietti gratuiti agli alluvionati

Giovedì, dalle 16,30 a mezzanotte, al parco delle Caserme Rosse di Bologna, sfileranno decine di artisti per ‘Oltre le nuvole’, un concerto i cui proventi saranno devoluti alla raccolta fondi regionale per gli alluvionati. L’organizzazione (Unipol Arena, Lavoro più e noi di Quotidiano Nazionale-il Resto del Carlino) ha deciso di invitare i sindaci e di riservare posti gratuiti ai cittadini alluvionati delle zone più colpite. Per loro ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Presentarsi al parco con un documento di identità.