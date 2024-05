ErLux Rugby Forlì strapazza la Giallo Dozza

Inizia con un prepotente 11-66 in casa della Giallo Dozza Bologna il cammino dell’ErLux Rugby Forlì nella fase ranking regionale. Il match, che si è giocato all’interno della casa circondariale emiliana, era valido come quarti di finale, con i biancorossi che ora sfideranno il Modena Rugby in semifinale, che ha avuto la meglio sul Romagna RFC. "I ragazzi sono partiti forte – commenta coach Alberto ‘Tito’ Savini nel dopogara –. Abbiamo segnato la prima meta quasi subito, e abbiamo continuato a giocare con intensità fino alla fine".

Marcatori: mete per Perugini (3), Coppola, Tripi, Gentili, Pierre, Marzocchi e Casadei (una meta a testa), ai quali si aggiunge una meta tecnica. Ghetti e Gentili hanno portato a casa 8 trasformazioni.

Le altre partite: Romagna RFC-Modena 14-20, Guastalla-Valorugby Emilia 26-17 e Noceto-Rimini 76-7.

e. ma.