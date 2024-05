Juniores del Forlì battuti a domicilio dall’Imolese

Ecco i risultati del settore giovanile del Forlì nello scorso fine settimana. Nella semifinale dei playoff del girone E la squadra Juniores è stata battuta a domicilio per 0-1 dall’Imolese. Chiusura in bellezza degli Under 17, già primi matematicamente, vittoriosi per 3-1 sul Corticella con reti di Castellucci, Casadei e Dal Monte. Classifica finale: Forlì 85, Piacenza 78; Imolese 64; Reggio 60; Juventus Club Parma 58; Corticella 55; Solierese 52; Ravenna 51; Garibaldina 49; Noceto 48; Zola Predosa, Sampaimola 47; Junior Cervia, Terme Castelli 43; Sanmichelese 29; Progresso 27; Sant’Agostino 22; Virtus Faenza 9. Nella penultima giornata la squadra Under 16 ha vinto 6-1 col Misano grazie alla doppietta di Capasso ed ai gol di Cappelli, Savorani, Fiume e Zanetti. In classifica al comando l’Imolese (83), seguita da Corticella (78) e Forlì (77). Prossimo turno: Portuense etrusca-Forlì. Vittoria per 4-2 ai rigori dell’Under 15 nei quarti di finale della categoria sul Ravenna dopo l’1-1 col Ravenna firmato da Calandrini. Dal dischetto in rete Fucci, Taraborelli e Rumieri.