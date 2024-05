Referendum sul lavoro:. Elly firma, la Cgil esulta

A meno di due settimane dall’inizio della raccolta firme per i 4 referendum sul lavoro, nella sola provincia Forlì-Cesena sono state raccolte oltre 1500 firme, tra cartaceo e online. Un bel risultato che infonde energia per continuare la raccolta nelle piazze, nei luoghi di lavoro e nelle Camere del Lavoro e far conoscere i quesiti per un lavoro dignitoso, tutelato, stabile e sicuro al maggior numero di persone. Tra le firme raccolte anche quella di Elly Schlein, presente ieri sera alla Festa dell’Unità di Forlì. Per sostenere i referendum depositati da Cgil si può firmare anche online attraverso la piattaforma www.cgil.it/referendum.

Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena commenta queste settimane: "I referendum che la Cgil propone rimettono al centro del paese il lavoro e i suoi drammi tra cui la precarietà in ingresso e in uscita e la mancanza di sicurezza, e rappresentano la risposta migliore per restituire dignità e speranza. Perchè un modello diverso di sviluppo che tenga conto delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, è possibile. – poi aggiunge – Ciò che noi chiediamo, è che la politica torni ad occuparsi di lavoro, anche nel nostro territorio le nuove assunzioni da anni e in maniera crescente sono di contratti a termine e precari, i morti sul lavoro sono raddoppiati e i bassi salari e lo sfruttamento sono una realtà di una fetta di economia che compete al ribasso. Noi non ci stiamo e con i referendum diciamo basta."